Манчестер Юнайтед придивився несподівану альтернативу Санчо – його порівнюють із Мессі

Манчестер Юнайтед перебуває в активних пошуках гравця, який збільшить атакувальний потенціал команди.

Тривалий час головною ціллю "Червоних дияволів" залишався півзахисник дортмуднської Борусії Джейдон Санчо. Однак висока трансферна вартість (понад 100 млн євро) та небажання "джмелів" втрачати свою зірку змушують шукати інші варіанти.

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За інформацією Manchester Evening News, манкуніанці звернули свою увагу на хавбека аргентинського Велес Сарсфілда Тьяго Альмаду, якого на батьківщині порівнюють з Ліонелем Мессі. Минулого літа 19-річного гравця намагався купити Ман Сіті, але переговори не завершилися успіхом.

Повідомляється, що Велес Сарсфілд прагне отримати за Альмаду 25 млн євро. Саме така клаусула передбачена чинним до літа 2023-го контрактом атакувального хавбека. У нинішньому сезоні Тьяго провів за свій клуб 25 матчів у всіх турнірах, у яких забив 5 м'ячів і віддав 2 результативні передачі.

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