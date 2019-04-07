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Манчестер Юнайтед знайшов дві кандидатури на заміну Де Хеа

16:12 493 Читать на русском
Манчестер Юнайтед знайшов дві кандидатури на заміну Де Хеа
Давід Де Хеа / ФК МЮ

Голкіпер Атлетіко Ян Облак та воротар Евертона Джордан Пікфорд є пріоритетними варіантами для МЮ, який про всяк випадок підшукує заміну Давіду Де Хеа.

Майбутнє Давіда Де Хеа в Манчестер Юнайтед оповите туманом. Наступного року в голкіпера завершується контракт з клубом, а про продовження співпраці сторони наразі не домовились.

Іспанцем давно цікавиться мадридський Реал, а віднедавна у боротьбу за Де Хеа включився і ПСЖ. Ця ситуація спонукала керівництво МЮ розпочати пошуки потенційної заміни багаторічному першому номеру.

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Кандидатами на заміну Де Хеа стали Джордан Пікфорд та Ян Облак, які представляють Евертон та Атлетіко відповідно, повідомляє Express.

Контракт голкіпера збірної Англії чинний до літа 2024 року, Облака – до 2021-го. Очевидно, що у будь-якому випадку мова йтиме про кілька десятків мільйонів євро.

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