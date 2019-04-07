Манчестер Юнайтед знайшов дві кандидатури на заміну Де Хеа

Голкіпер Атлетіко Ян Облак та воротар Евертона Джордан Пікфорд є пріоритетними варіантами для МЮ, який про всяк випадок підшукує заміну Давіду Де Хеа.

Майбутнє Давіда Де Хеа в Манчестер Юнайтед оповите туманом. Наступного року в голкіпера завершується контракт з клубом, а про продовження співпраці сторони наразі не домовились.

Іспанцем давно цікавиться мадридський Реал, а віднедавна у боротьбу за Де Хеа включився і ПСЖ. Ця ситуація спонукала керівництво МЮ розпочати пошуки потенційної заміни багаторічному першому номеру.

Пікфорд взяв участь у п'яній бійці біля бару – з кулаками голкіпера збірної Англії краще не жартувати

Кандидатами на заміну Де Хеа стали Джордан Пікфорд та Ян Облак, які представляють Евертон та Атлетіко відповідно, повідомляє Express.

Контракт голкіпера збірної Англії чинний до літа 2024 року, Облака – до 2021-го. Очевидно, що у будь-якому випадку мова йтиме про кілька десятків мільйонів євро.

Лунін і нові ризики порохової бочки Реала: від війни з тренером до ганьби з росіянами, або Трансферна сага повертається