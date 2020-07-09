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Манчестер Юнайтед знайшов дешевшу альтернативу Санчо в Барселоні – "дияволи" зекономлять 60 млн євро

14:43 - Читать на русском
Манчестер Юнайтед знайшов дешевшу альтернативу Санчо в Барселоні – "дияволи" зекономлять 60 млн євро
Дембеле може перебратись на Олд Траффорд

Манчестер Юнайтед має серйозні проблеми з трансфером вінгера дортмундської Борусії Джейдона Санчо. Сульшер змушений шукати альтернативи.

Трансфена мрія "червоних дияволів" перетворюється у місію неможливу. МЮ не збирається виконувати фінансові забаганки Борусії, яка вимагає 120 млн євро за Джейдона Санчо. Манкуніанці начебто пропонують "джмелям" не більше 50 млн фунтів, інформує The Athletic.

Борусія Д встановила дедлайн на трансфер Санчо

Ба більше, Манчестер Юнайтед вже знайшов дешевшу альтернативу Санчо в таборі Барселони. Йдеться про Усмана Дембеле, який ризикує покинути Камп Ноу під час масштабної кадрової чистки, запланованої президентом Бартомеу. "Кулес" прагнуть виручити за травматичного француза 80 млн євро, але клуби можуть зійтись на цифрі у 60 млн.

Цікаво, що раніше манкуніанці намагались підписати іншого гравця Барселони – Ансу Фаті. Утім, "блаугранас" відхилили пропозицію на 150 млн євро.

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