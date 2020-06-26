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Манчестер Юнайтед знайшов альтернативу Санчо в Італії

20:52 - Читать на русском
Манчестер Юнайтед знайшов альтернативу Санчо в Італії
Джейдон Санчо / AFP

Манчестер Юнайтед шукає варіанти підсилення позиції вінгера, і має нову кандидатуру замість коштовного Джейдона Санчо.

Манчестер Юнайтед зацікавився у підписанні вінгера Сассуоло Жеремі Бога, інформує ESPN.

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Зазначається, що Санчо залишається пріоритетним варіантом манкуніанців, але вартість англійця змушує шукати альтернативи. Цікаво, що Бога зацікавлений у проекті Манчестер Юнайтед.

До слова, Бога провів 27 матчів у складі Сассуоло в поточному сезоні, записавши до свого активу 8 голів та 4 асисти.

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Англія Трансфери Трансфери Манчестер Юнайтед Джейдон Джейдон Санчо Жеремі Жеремі Бога Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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