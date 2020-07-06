Манчестер Юнайтед знайшов альтернативу Санчо в АПЛ – на нього полює Ліверпуль

Тренерський штаб англійського Манчестер Юнайтед продовжує пошуки підсилення атакувальної лінії команди на новий сезон. У поле зору скаутів "червоних дияволів" потрапив один із лідерів Вулверхемптона.

Манкуніанці вивчають варіант із підписання вінгера Вулвз Адами Траоре, повідомляє Daily Star.

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Юнайтед давно прагне підписати зірку Борусії Д Джейдона Санчо, але завадити цьому можуть непомірні фінансові апетити "джмелів". Натомість фактурний іспанець малійського походження може стати дешевшою альтернативою молодому англійцю. Конкуренцію МЮ у боротьбі за вінгера "вовків" складе Ліверпуль, який підготував 120 мільйонів євро відразу на двох зірок Вулверхемптона.

До слова, в нинішньому сезоні Адама Траоре провів 47 матчів у всіх турнірах, у яких забив 6 м'ячів і віддав 12 результативних передач.

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