"Червоні дияволи" розглядають можливість придбати Кінгслі Комана з Баварії, якщо не вдасться підписати Санчо, повідомляє The Guardian.

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Зазначається, що Джейдон і досі залишається пріоритетним трансфером для Манчестер Юнайтед, але домовитись із Борусією Д про суму трансферу так і не вдається.

До слова, Санчо провів 34 матчі у складі "джмелів" у поточному сезоні, відзначившись 12 голами та 18 асистами. Коман же відіграв у 36 поєдинках за Баварію, записавши до свого активу 6 забитих м'ячів та 13 результативних передач.

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