Манчестер Юнайтед знайшов альтернативу Холанду – манкуніанці приготували 50 млн фунтів на трансфер форварда Евертона

"Червоні дияволи" визначилися з пріоритетним варіантом для підсилення лінії атаки.

Після того, як норвезький нападник Ерлінг Холанд вирішив перейти у Борусію, керівництво Манчестер Юнайтед почало працювати над запасними варіантами підсилення атаки. Головний із них – придбання форварда Евертона Домініка Келверта-Левіна, інформує The Sun. Манкуніанці готові викласти за 22-річного футболіста 50 млн фунтів.

Манчестер Юнайтед може заплатити 34 млн фунтів за таланта Бенфіки, яка зіграє з Шахтарем в 1/16 Ліги Європи

Також керівництво "червоних дияволів" продовжує працювати над підписанням Джейдона Санчо з Борусії, але на нього також претендує Челсі. Після зняття трансферного бану лондонці не шкодуватимуть грошей на підсилення складу і готові встановити трансферний рекорд клубу.

До слова, в поточному розіграші АПЛ Келверт-Левін наразі є найкращим бомбардиром "ірисок" – в його активі 8 голів у 18 матчах.

Миколенко, який "засяє в МЮ", і ще один українець – у світовій збірній ажіотажу 2019 за версією європейського ЗМІ