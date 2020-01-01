toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ТРАНСФЕРИ АНГЛІЯ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Манчестер Юнайтед знайшов альтернативу Холанду – манкуніанці приготували 50 млн фунтів на трансфер форварда Евертона

10:00 370 Читать на русском
Манчестер Юнайтед знайшов альтернативу Холанду – манкуніанці приготували 50 млн фунтів на трансфер форварда Евертона
Домінік Келверт-Левін / ВВС

"Червоні дияволи" визначилися з пріоритетним варіантом для підсилення лінії атаки.

Після того, як норвезький нападник Ерлінг Холанд вирішив перейти у Борусію, керівництво Манчестер Юнайтед почало працювати над запасними варіантами підсилення атаки. Головний із них – придбання форварда Евертона Домініка Келверта-Левіна, інформує The Sun. Манкуніанці готові викласти за 22-річного футболіста 50 млн фунтів.

Манчестер Юнайтед може заплатити 34 млн фунтів за таланта Бенфіки, яка зіграє з Шахтарем в 1/16 Ліги Європи

Також керівництво "червоних дияволів" продовжує працювати над підписанням Джейдона Санчо з Борусії, але на нього також претендує Челсі. Після зняття трансферного бану лондонці не шкодуватимуть грошей на підсилення складу і готові встановити трансферний рекорд клубу.

До слова, в поточному розіграші АПЛ Келверт-Левін наразі є найкращим бомбардиром "ірисок" – в його активі 8 голів у 18 матчах.

Миколенко, який "засяє в МЮ", і ще один українець – у світовій збірній ажіотажу 2019 за версією європейського ЗМІ

blog_ava
Суарес натякнув на продовження контракту з Барселоною: Статистика каже, що я на піку кар'єри
00:25
1154
Теги
Трансфери Англія Трансфери Чемпіонату Англії Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Домінік Келверт-Левін Домінік Келверт-Левін Трансфери Манчестер Юнайтед Евертон Евертон
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Динамо та Корінтіанс узгодили оренду Сідклея, – ЗМІ
    Світ — 11:48198 Динамо та Корінтіанс узгодили оренду Сідклея, – ЗМІ
10
год
:
1
хв
Арсенал
22:00
Манчестер Юнайтед
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук