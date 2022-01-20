"Червоні дияволи" вже змирилися, що влітку чемпіона світу доведеться відпускати безкоштовно, стверджує Daily Star.

Манчестер Юнайтед нібито пропонував Погба рекордну зарплатню – менеджер француза все спростовує

Погба давно марив виступами на Сантьяго Бернабеу, але Реал не був готовий платити великі гроші за хавбека. Тепер "вершковим" потрібно лише домовитися щодо зарплатні хавбека і виплатити підписний бонус. Манчестер Юнайтед не буде "маринувати" зірку на лаві запасних до кінця сезону. Ральф Рангнік планує надати Погба достатньо ігрового часу, щоб той гідно показав себе перед потенційними роботодавцями.

У поточному сезоні півзахисник провів 13 матчів та відзначився 7 асистами, але ще в листопаді отримав важку травму стегна. Влітку 2016-го МЮ придбав Погба у Ювентуса за 105 млн євро.

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