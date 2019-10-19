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Манчестер Юнайтед зменшив інтерес до Манджукіча – манкуніанці мають нові трансферні цілі

15:43 159 Читать на русском
Манчестер Юнайтед зменшив інтерес до Манджукіча – манкуніанці мають нові трансферні цілі
Маріо Манджукіч / Yahoo

Нападник Ювентуса Маріо Манджукіч може не стати гравцем Манчестер Юнайтед у найближче трансферне вікно через зміну пріоритетів у "червоних дияволів".

Манчестер Юнайтед був готовий підписати Манджукіча в зимове трансферне вікно, але зараз знизив інтерес до хорвата, стверджує ESPN.

Саррі пояснив, чому Манджукічу заборонили тренуватися у загальній групі Ювентуса

Зазначається, що головні цілі Манчестер Юнайтед на найближчий рік – Джеймс Меддісон з Лестера та Мусса Дембеле з Ліона.

Раніше повідомлялось, що хорватський нападник погодився на перехід до Мілана. До слова, Манчестер Юнайтед посідає 12 місце в АПЛ, маючи в активі 9 очок.

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