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Манчестер Юнайтед змагається з Міланом за лідера Бенфіки

10:06 106 Читать на русском
Манчестер Юнайтед змагається з Міланом за лідера Бенфіки
Флорентіну / Getty images

Молодий талант Бенфіки Флорентіну Луїш став бажаною ціллю на трансферному ринку для європейських топ-клубів.

Манчестер Юнайтед включився у боротьбу за півзахисника Бенфіки Флорентіну Луїша, на якого також претендує італійський Мілан, повідомляє ESPN.

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За інформацією видання, представники манкуніанців зустрічалися з агентом 20-річного португальця Бруну Карвалью Сантосом ще в січні. Своєю чергою, Мілан готовий запропонувати Бенфіці в обмін на Луїша хавбека Лукаса Пакета. Повідомляється, що лісабонці можуть погодитися на оренду з правом викупу, що було б дуже вигідно для "россонері".

"Флорентіну – один з найсильніших молодих півзахисників у Європі, тому багато клубів проявляють до нього інтерес. Було чимало розмов про Мілан, але я можу сказати, що є й інші претенденти – клуби з Англії, Німеччини та Іспанії уважно стежать за ним", – сказав агент Луїша.

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Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Мілан Мілан Бенфіка Бенфіка Англія Флорентіну Флорентіну
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