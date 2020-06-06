Манчестер Юнайтед змагається з Міланом за лідера Бенфіки

Молодий талант Бенфіки Флорентіну Луїш став бажаною ціллю на трансферному ринку для європейських топ-клубів.

Манчестер Юнайтед включився у боротьбу за півзахисника Бенфіки Флорентіну Луїша, на якого також претендує італійський Мілан, повідомляє ESPN.

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За інформацією видання, представники манкуніанців зустрічалися з агентом 20-річного португальця Бруну Карвалью Сантосом ще в січні. Своєю чергою, Мілан готовий запропонувати Бенфіці в обмін на Луїша хавбека Лукаса Пакета. Повідомляється, що лісабонці можуть погодитися на оренду з правом викупу, що було б дуже вигідно для "россонері".

"Флорентіну – один з найсильніших молодих півзахисників у Європі, тому багато клубів проявляють до нього інтерес. Було чимало розмов про Мілан, але я можу сказати, що є й інші претенденти – клуби з Англії, Німеччини та Іспанії уважно стежать за ним", – сказав агент Луїша.

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