Вінгер Манчестер Юнайтед Антоні за декілька днів до завершення трансферного вікна не зміг покинути клуб.

Бетіс планував влітку підписати Антоні. Вважалося, що андалузці та Манчестер Юнайтед домовилися про трансфер.

Бетіс знову хоче орендувати у Манчестер Юнайтед Антоні

Бетіс мав викупити 50% права на бразильця за 25 мільйонів євро. Залишалося узгодити лише деякі нюанси. Утім, іспанці змінили своє рішення.

"Угоди не досягнуто, і ми відкликали пропозицію про трансфер, оскільки Бетіс не може дозволити собі трансферну суму та суми, які Манчестер Юнайтед повинен (натомість) виплатити гравцеві перед відходом", – наводить слова представника Бетіса Бен Джейкобс.

За інформацією Marca, Манчестер Юнайтед заборгував Антоні та його агентам певні суми після його переходу з Аякса, які так і не виплатив. Манкуніанці хочуть, щоб Бетіс взяв на себе ці фінансові зобов'язання, але іспанці не мають такої змоги.

У сторін є 72 години, щоб завершити трансфер, але джерело зазначає, що перспективи не надто обнадійливі. Бетіс вже розпочав пошуки альтернативи Антоні.

