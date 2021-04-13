Боси "червоних дияволів" зібралися придбати австралійський Сентрал Кост Марінерс, повідомляє Sydney Morning Herald.

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Юнайтед не просто поглине "моряків" і перетворить на одну зі своїх філій, але й перевезе клуб в інше місто. Представники манкуніанців хочуть, аби клуб перебазувався у північне передмістя Сіднея і провів ребрендинг. Регламент австралійської А-Ліги передбачає, що подібні зміни можливі лише за погодженням із більшістю клубів-членів дивізіону. Чинний власник Марінерс нібито вже досягнув згоди зі своїми колегами.

Відзначимо, що подібний досвід раніше пережив місцевий Мельбурн Харт. У 2014 році його придбав Манчестер Сіті, перейменував у Мельбурн Сіті та зробив складовою City Football Group.

Сентрал Кост Марінерс був заснований у 2004-му та двічі ставав чемпіоном Австралії. Причиною продажу "моряків" є хронічні проблеми з фінансами.

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