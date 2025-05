Ліга Європи УЄФА 2024/25, 1/2 фіналу, перші матчі

Атлетік – Манчестер Юнайтед – 0:3

Голи: Каземіро, 30, Фернандеш, 37 (пен), 45

Вилучення: Вівіан, 35 (Атлетік)

Тоттенхем – Буде-Глімт – 3:1

Голи: Джонсон, 1, Меддісон, 34, Соланке, 61 – Сальтнес, 83

Манчестер Юнайтед приїхав у Більбао й влаштував Атлетіку розгром – причому ще у першому таймі. Гості могли відкривати рахунок вже на 5-й хвилині внаслідок розрізної передачі Каземіро, яку прийняв Гарначо. Алехандро прокинув м'яч повз захисника й пробив у дальній кут, але взяття воріт скасували через офсайд.

Баски відповіли потужною 15-хвилинкою, зусиллями Беренгера створивши декілька класних моментів. Його удар з лінії півкола парирував Онана, а Іньякі Вільямс замикав крос від Алекса – над поперечкою! Найкращу ж нагоду господарі змарнували при пострілі Беренгера метрів з 10-ти, який на лінії воріт заблокував Ліндельоф.

А потім МЮ відкрив рахунок. Героєм став Магуайр, який після стандарту прийняв м'яч на правому фланзі й зіграв, немов вінгер. Харрі ldsxs розхитав і пройшов Хаурегісара, завершивши епізод точною подачею – Угарте скинув її на дальню стійку, а Каземіро замкнув. 0:1!

Ще через дві хвилини стався ключовий епізод зустрічі. Гарначо прорвався правим флангом і прострілив на лінію воротарського, куди біг Хьойлун. Його намагався притримати Вівіан – арбітр розцінив цю дію як фол останньої надії, призначивши пенальті й вилучивши центрбека Атлетіка!

Скандальності епізоду додала рука Гарначо, яка трапилась у атаці, яка передувала пенальті.

Арбітри проігнорували цей епізод. На думку іспанського пабліку Archivo VAR (розбирає рішення арбітрів у матчах команд Ла Ліги та Сегунди), це був випадковий гандбол у виконанні гравця, який врешті-решт не забив – VAR не мав права переглядати даний епізод, а суддя прийняв правильне рішення..

Бруну Фернандеш реалізував 11-метровий, подвоївши перевагу МЮ.

Важко сказати, наскільки рішення арбітра було виправданим (особливо в контексті червоної картки), однак Атлетік опинився в нокдауні. "Дияволи" швидко цим скористались, забивши третій гол – гості закрутили ефектну комбінацію з розрізним пасом п'яткою (!) у виконанні Угарте. Бруну Фернандеш вийшов сам на сам і оформив дубль. 0:3!

Мазрауї в компенсований час мав забивати четвертий, але басків врятувала поперечка. Атлетік пропустив тричі за тайм у домашньому матчі єврокубків лишень втретє в історії – востаннє це трапилось у зустрічі з Вердером у 2009 році.

Другий тайм, як і протистояння загалом, перетворювалось на формальність. "Леви" так і не знайшли в собі сил, аби хоча б розмочити рахунок. Манчестер Юнайтед же міг і добити басків на 64-й хвилині, коли Каземіро замкнув навіс з кутового. Стійка врятувала Атлетік!

Хоча до арбітражу залишались питання. В одному з епізодів Саннаді міг тікати сам на сам з Онана, але його обома руками притримав Магуайр. Арбітр вирішив, що тут навіть фолу не було.

Публіка вимагала вилучення.

Зрештою, все завершилось "сухою" перемогою англійців. МЮ настільки пригнітив Сан-Мамес, що вболівальники почали покидати стадіон ще до фінального свистка. Небачене явище!

У паралельній зустрічі Тоттенхем спокійно розібрався з Буде-Глімтом. Норвежці створили сенсацію у попередньому раунді, вибивши з турніру Лаціо, однак у Північному Лондоні гра не пішла одразу.

"Шпори" відкрили рахунок вже на 38-й секунді. Порро подав з правого флангу на дальню стійку, Рішарлісон скинув паралельно воротам, а Джонсон пробив головою – 1:0! Востаннє забити гол на 1-й хвилині у єврокубках Тоттенхему вдавалося аж у 1971 році, в матчі проти бухарестського Динамо.

Скандинави за весь поєдинок зуміли провести всього три удари. Господарі ж домінували за всіма параметрами, подвоївши свою перевагу на 34-й хвилині. Порро оформив дубль з асистів, виконавши закидання метрів на 40 за спини захисникам – Меддісон прийняв його й легко переграв голкіпера-росіянина. 2:0!

На 61-й же хвилині північні лондонці заробили пенальті, який реалізував Соланке. 3:0! Тоттенхем міг забивати ще більше, але якось не склалося – а от Буде-Глімт знайшов у собі сили для порятунку інтриги! Норвежці на 83-й хвилині розіграли дуже красиву комбінацію, в завершенні якої Сальтнес прибрав двох захисників на замаху й пробив у дальню дев'ятку. 3:1!

Саме з цим рахунком матч і добіг кінця. Буде-Глімт ще зберіг шанси на фінал Ліги Європи, хоча вони й залишаються мізерними.

