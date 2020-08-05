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Манчестер Юнайтед здобув вольову перемогу над ЛАСКом та вийшов у чвертьфінал Ліги Європи

5 серпня 23:54 - Читать на русском
Манчестер Юнайтед здобув вольову перемогу над ЛАСКом та вийшов у чвертьфінал Ліги Європи
Манчестер Юнайтед – ЛАСК – 2:1

У рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи ЛАСК на виїзді поступився Манчестер Юнайтед. Рахунок і звіт про матч читайте на "Футбол 24".

57’ Джессі Лінгард
88’ Антоні Марсьяль
 
Філіп Візінгер 55’
55’ Філіп Візінгер
57’ Джессі Лінгард
88’ Антоні Марсьяль

Манчестер Юнайтед у першій зустрічі оформив собі комфортну перевагу у п'ять м'ячів, тому підійшов до поєдинку із ЛАСКом не надто серйозно. У першому таймі австрійці могли кілька разів відкривати рахунок, але ніяк не вдавалось довести справу до кінця. Манкуніаці більше грали від оборони і виглядали досить пасивно. На перерву команди пішли із нульовим рахунком.

У другій половині зустрічі ситуація дещо змінилась – Філіп Візінгер на 55-й хвилині шедеврально вистрілив з дальньої дистанції точнісінько у праву дев'ятку. Це змусило "дияволів" прокинутись і вже на 57-й Джессі Лінгард вийшов віч-на-віч із голкіпером та пробив повз нього – 1:1. Незважаючи на те, що ця гра практично нічого не вирішувала, манкуніанці не хотіли віддавати перемогу і на 88-й Марсьяль обіграв захисника та низом пробив повз голкіпера. Це була перемога.

Нагадаємо, Копенгаген зганьбив Істанбул Башакшехір та завоював путівку у чвертьфінал Ліги Європи, де зустрінеться із Манчестер Юнайтед.

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Ліга Європи ЛАСК ЛАСК Манчестер Юнайтед - ЛАСК Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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