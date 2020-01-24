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Манчестер Юнайтед здивував своїм першим зимовим "трансфером"

12:26 1483 Читать на русском
Манчестер Юнайтед здивував своїм першим зимовим "трансфером"
Уле Гуннар Сульшер / Фото BPI

Боси Манчестер Юнайтед вирішили підсилитись представником ЗМІ.

Манчестер Юнайтед запросив до табору манкуніанців журналіста британського видання The Sun Ніла Ештона.

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"Я хочу змінити сприйняття Вудворда і всього керівництва. Я трохи знайомий з ним і зрозумів, що вболівальники думають про нього неправильно. Він той, хто любить Манчестер Юнайтед", – цитує новоспеченого працівника МЮ Record.

В обов'язки Ештона входитиме відбілювання іміджу босів "червоних дияволів". Також Уле Гуннар Сульшер попросив найняти психолога для гравців після поразки від Бернлі (0:2) в рамках 24-го туру АПЛ.

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