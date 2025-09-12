Манчестер Юнайтед збирається підписати партнера Зінченка – трансфер може відбутися взимку
Головний тренер манкуніанців Рубен Аморім планує придбати зірку Ноттінгем Форест Елліота Андерсона.
Півзахисник Ноттінгем Форест Елліот Андерсон зацікавив Манчестер Юнайтед, інформує TEAMtalk.
Одноклубник Олександра Зінченка нещодавно дебютував за національну збірну Англії. Завдяки стабільній грі у складі "лісників" Андерсон привабив багатьох грандів АПЛ, але найкращі шанси придбати гравця є саме у Манчестер Юнайтед.
Наставник "червоних дияволів" Рубен Аморім вважає, що 22-річний англієць має перспективи стати найкращим на своїй позиції в АПЛ.
Нагадаємо, що Андерсон перебрався до Ноттінгем Форест у 2024 році з Ньюкасла. Сума трансферу становила 35 млн фунтів стерлінгів.
