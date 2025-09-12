Півзахисник Ноттінгем Форест Елліот Андерсон зацікавив Манчестер Юнайтед, інформує TEAMtalk.

Зінченко не має права дебютувати за Ноттінгем Форест у найближчому матчі – календар підклав свиню

Одноклубник Олександра Зінченка нещодавно дебютував за національну збірну Англії. Завдяки стабільній грі у складі "лісників" Андерсон привабив багатьох грандів АПЛ, але найкращі шанси придбати гравця є саме у Манчестер Юнайтед.

Наставник "червоних дияволів" Рубен Аморім вважає, що 22-річний англієць має перспективи стати найкращим на своїй позиції в АПЛ.

Нагадаємо, що Андерсон перебрався до Ноттінгем Форест у 2024 році з Ньюкасла. Сума трансферу становила 35 млн фунтів стерлінгів.

Манчестер Сіті сенсаційно програв Брайтону та зазнав другої поразки поспіль, Астон Вілла вдома згоріла Крістал Пелас