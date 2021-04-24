Майбутній відхід виконавчого віце-президента Еда Вудворда збільшує шанси манкуніанців на підписання англійця, стверджує Daily Star.

Вудворд вирішив покинути Манчестер Юнайтед – Глейзери можуть продати клуб через скандал з Суперлігою

МЮ проявляв неабиякий інтерес до Санчо минулого літа. Проте, "червоні дияволи" не змогли узгодити з Борусією Д суму відступних за вінгера й відклали потенційний трансфер на невизначений час. Та нещодавні події зі злетом і падінням Європейської Суперліги несподівано можуть полегшити укладення угоди з "джмелями".

Юнайтед зібрався всерйоз підсилитися влітку, щоб боротися за чемпіонство в сезоні 2021/22. Натомість крах ідеї Суперліги спричинився до оголошення про відставку Вудворда. Саме він минулоріч провалив підписання Санчо. Функціонер спочатку не зміг "збити" ціну на вихованця Ман Сіті, а потім проігнорував дедлайн дортмундців, вважаючи його блефом босів Борусії. Тепер трансфером англійця займуться інші.

До слова, в нинішньому сезоні Джейдон Санчо провів 32 матчі в усіх турнірах, у яких забив 12 м'ячів і віддав 16 результативних передач.

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