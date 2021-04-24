Манчестер Юнайтед збільшив шанси на підписання Санчо після краху Суперліги
Вінгер дортмундської Борусії Джейдон Санчо залишається пріоритетною трансферною ціллю для керманича англійського Манчестер Юнайтед Уле Гуннара Сульшера.
Майбутній відхід виконавчого віце-президента Еда Вудворда збільшує шанси манкуніанців на підписання англійця, стверджує Daily Star.
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МЮ проявляв неабиякий інтерес до Санчо минулого літа. Проте, "червоні дияволи" не змогли узгодити з Борусією Д суму відступних за вінгера й відклали потенційний трансфер на невизначений час. Та нещодавні події зі злетом і падінням Європейської Суперліги несподівано можуть полегшити укладення угоди з "джмелями".
Юнайтед зібрався всерйоз підсилитися влітку, щоб боротися за чемпіонство в сезоні 2021/22. Натомість крах ідеї Суперліги спричинився до оголошення про відставку Вудворда. Саме він минулоріч провалив підписання Санчо. Функціонер спочатку не зміг "збити" ціну на вихованця Ман Сіті, а потім проігнорував дедлайн дортмундців, вважаючи його блефом босів Борусії. Тепер трансфером англійця займуться інші.
До слова, в нинішньому сезоні Джейдон Санчо провів 32 матчі в усіх турнірах, у яких забив 12 м'ячів і віддав 16 результативних передач.
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