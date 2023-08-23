Команда Еріка Тен Хага у таємному товариському матчі поступилася Бернлі з рахунком 0:3.

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Щоправда, склад МЮ був далеким від основного. Тренер дав шанс молоді і гравцям, які мало виходили на поле у стартових турах АПЛ. Підсумок – розгромна поразка від новачка еліти, якого тренує легенда Манчестер Сіті Венсан Компані.

Нагадаємо, Юнайтед розпочав сезон з перемоги над Вулвз і поразки від Тоттенхема, а наступний матч проведе 26 серпня проти Ноттінгем Форест. Бернлі встиг програти Манчестер Сіті і 27 серпня прийматиме Астон Віллу.

Manchester United lost 3-0 to Burnley in a behind closed doors match today at Carrington. — UtdPlug (@UtdPlug) August 23, 2023

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