Манчестер Юнайтед зазнав провалу у новій спробі купити зірку Аякса – не допомагають навіть демарш гравця і 90 мільйонів
Аякс вперто відбиває всі намагання МЮ забрати атакувального півзахисника Антоні.
Сьогодні чемпіони Нідерландів відхилили нову ставку у розмірі 90 млн євро, повідомляє De Telegraaf.
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Антоні відчайдушно хоче перебратися на Олд Траффорд і почав пропускати тренування Аякса. Втім, демарш 22-річного бразильця не надто впливає на позицію клубу. Амстердамці цього літа вже продали гравців на суму понад 100 млн євро і не горять бажанням втрачати чергову зірку. Ймовірно, МЮ зробить ще одну спробу підписати Антоні, якого так хоче бачити Ерік Тен Хаг.
Додамо, що в минулому сезоні вінгер провів 33 матчі, в яких оформив 12 голів та 10 асистів.
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