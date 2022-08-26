Сьогодні чемпіони Нідерландів відхилили нову ставку у розмірі 90 млн євро, повідомляє De Telegraaf.

Манчестер Юнайтед готовий допомогти Реалу позбутися гравця, який розгнівав президента Мадрида

Антоні відчайдушно хоче перебратися на Олд Траффорд і почав пропускати тренування Аякса. Втім, демарш 22-річного бразильця не надто впливає на позицію клубу. Амстердамці цього літа вже продали гравців на суму понад 100 млн євро і не горять бажанням втрачати чергову зірку. Ймовірно, МЮ зробить ще одну спробу підписати Антоні, якого так хоче бачити Ерік Тен Хаг.

Додамо, що в минулому сезоні вінгер провів 33 матчі, в яких оформив 12 голів та 10 асистів.

Манчестер Юнайтед вперше переміг у сезоні, впевнено перегравши Ліверпуль – мерсисайдці опустились на 16 позицію