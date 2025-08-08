Манчестер Юнайтед на своєму офіційному сайті повідомив про завершення реконструкції бази клубу. Проект вартістю 50 мільйонів фунтів був завершений вчасно і в рамках бюджету. Кошти були взяті з 300 млн доларів, які інвестував у клуб співвласник "червоних дияволів" Джим Реткліфф.

Тепер на базі в Каррінгтоні створено "високоефективне тренувальне середовище, покликане надихати на співпрацю, інновації та прагнути до досконалості". Повідомляється, що розробка проекту проводилася з урахуванням побажань гравців і персоналу. Пріоритет віддавався функціональності, відкритості та взаємодії, а також збільшенню природного освітлення і створенню відкритих робочих просторів.

У 2022 році колишній нападник МЮ Кріштіану Роналду розкритикував базу команди: "Джакузі, басейн, тренажерний зал, кухарі – все завмерло в часі. Ми бачимо багато з того, що я звик бачити в 23".

