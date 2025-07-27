Манчестер Юнайтед переграв Вест Хем (2:1) у товариському матчі. Звіт та відеоогляд – в цій новині на "Футбол 24".

Товариські матчі

Манчестер Юнайтед – Вест Хем – 2:1

Голи: Фернандеш 5 (пен), 52 – Боуен, 63

Атлетіко може врятувати зіркового вигнанця Манчестер Юнайтед

Манчестер Юнайтед переміг Вест Хем завдяки дублю Бруну Фернандеша. Перший гол португалець забив з пенальті, а потім забив з-за меж штрафного майданчика потужним ударом. Вест Хем відповів лише голом Боуена під час контратаки.

Варто зауважити, що матч проходив на стадіоні Метлайф в США, який приймав ігри Клубного ЧС-2025. Зустріч між Ман Юнайтедом та Вест Хемом відвідали понад 82 тисячі глядачі, що перевищило показник у 81 тисячу осіб на фіналі КЧС.