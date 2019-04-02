Манчестер Юнайтед запропонує Маті посаду в структурі клубу замість нового контракту

Інтерв’ю — 12:00 5429
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"Перехід у Шахтар зірвався – це болюча тема". Ярослав Деда – про Карабах, тренування Кварцяного і зміну громадянства
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Cимволічна збірна першої частини сезону УПЛ за версією InstatУкраїна — 10:33 699
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Коштовний подарунок Суркіса добиває репутацію президента Німецького футбольного союзу – Гріндель може втратити посадуНімеччина — 08:15 2169
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Арсенал переміг Ньюкасл та вийшов на третє місце АПЛАнглія — 1 квіт 672
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Найвідоміші латиноамериканські легіонери Динамо, які не змогли закріпитись у КиєвіУкраїна — 1 квіт 3702