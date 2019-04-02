Манчестер Юнайтед запропонує Маті посаду в структурі клубу замість нового контракту

Півзахисник Манчестер Юнайтед Хуан Мата може працевлаштуватись в структурі манкуніанців після завершення кар'єри.

Керівництво "червоних дияволів" не може домовитись з Хуаном Матою щодо продовження контракту, оскільки іспанець хоче підписати угоду на 2 роки, а клуб пропонує лише на один, повідомляє Manchester Evening News.

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Натомість боси Юнайтед хочуть бачити 30-річного хавбека послом клубу після завершення кар'єри гравця.

В поточному сезоні чемпіонату Англії Мата провів 19 матчів, в яких відзначився двома голами та трьома асистами.

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