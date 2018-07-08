Манчестер Юнайтед запропонує 40 млн євро за Лосано

Нападник ПСВ Ірвінг Лосано може стати гравцем Манчестер Юнайтед.

Манчестер Юнайтед найближчими днями запропонує 40 мільйонів євро за форварда Ірвінга Лосано, повідомляє Tuttomercato.

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Мексиканець став автором переможного гола у ворота збірної Німеччини в 1 турі групового етапу чемпіонату світу-2018 і допоміг своїй команді вийти в плей-офф.

У сезоні 2017/2018 Лосано забив 19 голів та зробив 11 асистів у складі ПСВ і допоміг клубу з Ейндховена стати чемпіоном Нідерландів.