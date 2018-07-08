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Манчестер Юнайтед запропонує 40 млн євро за Лосано

16:24 90 Читать на русском
Манчестер Юнайтед запропонує 40 млн євро за Лосано
Ірвінг Лосано / ФІФА

Нападник ПСВ Ірвінг Лосано може стати гравцем Манчестер Юнайтед.

Манчестер Юнайтед найближчими днями запропонує 40 мільйонів євро за форварда Ірвінга Лосано, повідомляє Tuttomercato.

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Мексиканець став автором переможного гола у ворота збірної Німеччини в 1 турі групового етапу чемпіонату світу-2018 і допоміг своїй команді вийти в плей-офф.

У сезоні 2017/2018 Лосано забив 19 голів та зробив 11 асистів у складі ПСВ і допоміг клубу з Ейндховена стати чемпіоном Нідерландів.

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