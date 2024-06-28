Керівництво Манчестер Юнайтед кличе головного тренера Гоу Ехед Іглз Рене Хаке та колишню клубну легенду Рууда ван Ністелроя до штабу головного тренера команди Еріка Тен Хага. Про це інформує інсайдер Фабріціо Романо.

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Очікується, що обидва фахівці дадуть на цю пропозицію згоду. Згідно з джерелом, водночас клуб повністю впевнений у Тен Хагові та готовий підписати з нідерландським тренером новий контракт.

Зазначимо, що за підсумками попереднього сезону Гоу Ехед Іглз посіли 9 місце в чемпіонаті Нідерландів. Раніше повідомлялося, що ван Ністелрой погодився очолити Бернлі, який вилетів у Чемпіоншип.

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