toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ШЕФФІЛД ЮНАЙТЕД - МАНЧЕСТЕР СІТІ ДИНАМО ТРАНСФЕРИ

Манчестер Юнайтед запропонував 30 млн фунтів за 16-річного таланта Бірмінгема

17:18 505 Читать на русском
Манчестер Юнайтед запропонував 30 млн фунтів за 16-річного таланта Бірмінгема
Джуд Беллінгем / Metro

"Червоні дияволи" серйозно націлились на юного таланта Бірмінгема, який проводить неймовірний дебютний сезон у дорослому футболі.

Манкуніанці зробили офіційну пропозицію Бірмінгему щодо трансферу 16-річного півзахисника Джуда Беллінгема у розмірі 30 млн фунтів, інформує Sky Sports.

Інтер націлився на таланта Манчестер Юнайтед – "нерадзуррі" переконують його не продовжувати контракт з манкуніанцями

У гравця ще навіть немає повноцінного контракту зі своїм клубом – він зможе підписати його лише 29 липня, коли йому виповниться 17 років. Наразі в Бірмінгемі він отримує стипендію у розмірі 145 фунтів на тиждень. При цьому Беллінгем вже зіграв 25 матчів у Чемпіоншипі і забив 4 голи.

До слова, футболіст регулярно отримує виклики у збірну Англії U-17, але в англійських ЗМІ вже з'являлися повідомлення, що його планують залучити до матчів молодіжної збірної.

Барселона проти кривдників Зозулі, битва легенд у Лондоні, Фонсека кине виклик Роналду – топ-матчі євромідвіку

blog_ava
Тренер Корінтіанса поскаржився на погану фізичну форму Сідклея після приїзду з Динамо
10:37
5212
Теги
Англія Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Трансфери Манчестер Юнайтед Трансфери Чемпіонату Англії Бірмінгем Бірмінгем Трансфери
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
56
хв
Ювентус
21:45
Рома
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук