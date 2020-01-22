Манчестер Юнайтед запропонував 30 млн фунтів за 16-річного таланта Бірмінгема

"Червоні дияволи" серйозно націлились на юного таланта Бірмінгема, який проводить неймовірний дебютний сезон у дорослому футболі.

Манкуніанці зробили офіційну пропозицію Бірмінгему щодо трансферу 16-річного півзахисника Джуда Беллінгема у розмірі 30 млн фунтів, інформує Sky Sports.

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У гравця ще навіть немає повноцінного контракту зі своїм клубом – він зможе підписати його лише 29 липня, коли йому виповниться 17 років. Наразі в Бірмінгемі він отримує стипендію у розмірі 145 фунтів на тиждень. При цьому Беллінгем вже зіграв 25 матчів у Чемпіоншипі і забив 4 голи.

До слова, футболіст регулярно отримує виклики у збірну Англії U-17, але в англійських ЗМІ вже з'являлися повідомлення, що його планують залучити до матчів молодіжної збірної.

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