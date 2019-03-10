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Манчестер Юнайтед заплатить Мольде 6 мільйонів фунтів за Сульшера

13:33 26 Читать на русском
Манчестер Юнайтед заплатить Мольде 6 мільйонів фунтів за Сульшера
Уле Гуннар Сульшер / Фото Reuters

Манчестер Юнайтед вирішив заплатити Мольде компенсацію за Уле Гуннара Сульшера.

Манкуніанці вирішили заплатити Мольде за норвежського спеціаліста 6 мільйонів фунтів. Зазначається, що ця сума є "жестом доброї волі", адже Сульшер не має чинного контракту з Мольде.

Манчестер Юнайтед наступного тижня розпочне перемовини з Сульшером щодо контракту

До того ж, тимчасовий наставник Манчестер Юнайтед отримає постійний контракт з заробітньою платою у 7,5 мільйона фунтів, повідомляє The Sun.

"У мене є угода з Манчестер Юнайтед", – Сульшер прокоментував можливість повернення у Мольде

"Коли Уле прийшов, тема компенсації навіть не піднімалася в переговорах з Мольде, тому що початковий план полягав у тому, що він повернеться до них після закінчення сезону. Коли прийде час, ми владнаємо це питання", – пояснив представник Манчестер Юнайтед.

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