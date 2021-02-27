Схоже, нападник Юнайтед Едінсон Кавані залишиться в таборі "червоних дияволів" ще на наступний сезон.

Якщо Манчестер Юнайтед вирішить влітку попрощатись із 34-річним Едінсоном Кавані, то буде змушений заплатити футболісту 2 млн євро, повідомляє ESPN.

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В угоді про співпрацю між сторонами вказана опція проглонгації контракту ще на сезон. Варто відзначити, якщо уругваєць сам захоче піти влітку, то ніякі компенсації не передбачені. Наразі у клубі задоволені гравцем. Нагадаємо, Едінсон восени приєднався до МЮ на правах вільного агента.

У нинішньому сезоні АПЛ Кавані провів 17 матчів, в яких відзначився 6-ма голами та двома асистами.

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