Манчестер Юнайтед заплатить 10 млн євро Ам'єну за 16-річного форварда

Манчестер Юнайтед готує вражаючий трансфер з французьким Ам'єном.

Керівництво Манчестер Юнайтед вирішило придбати нападника Ам'єна Ноама Емерана, повідомляє видання RMC.

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Цікавий факт, що французу виповнилось лише 16 років.

Спочатку МЮ заплатить французькій команді 2 млн євро, але з усіма бонусами сума зросте до 10 млн

Юним форвардом також цікавились такі гранди, як: ПСЖ, Валенсія та Ювентус.

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