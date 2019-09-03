Манчестер Юнайтед запланував зимовий трансфер Еріксена

Англійський Манчестер Юнайтед готує трансферну бомбу на зимове вікно переходів. До сфери зацікавлень манкуніанців потрапив півзахисник лондонського Тоттенхема Крістіан Еріксен.

Данський хавбек може перебратися на Олд Траффорд у січні, повідомляє The Sun.

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Упродовж літнього трансферного вікна Еріксена активно сватали до мадридського Реала, а з його можливою втратою змирився навіть керманич "шпор" Маурісіо Почеттіно. Проте, "вершкові" так і не зробили офіційної пропозиції щодо трансферу атакувального півзахисника. Через це МЮ прагне перехопити 27-річного данця взимку.

У сезоні 2019/20 Крістіан Еріксен провів 4 матчі в АПЛ, у яких забив 1 м'яч.

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