toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ЗБІРНА УКРАЇНИ ЄВГЕН КОНОПЛЯНКА ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Манчестер Юнайтед запланував зимовий трансфер Еріксена

21:28 329 Читать на русском
Манчестер Юнайтед запланував зимовий трансфер Еріксена
Крістіан Еріксен / Reuters

Англійський Манчестер Юнайтед готує трансферну бомбу на зимове вікно переходів. До сфери зацікавлень манкуніанців потрапив півзахисник лондонського Тоттенхема Крістіан Еріксен.

Данський хавбек може перебратися на Олд Траффорд у січні, повідомляє The Sun.

"Я б хотів вирішувати сам, як у Football Manager, але не можу", – Еріксен прокоментував чутки щодо свого майбутнього

Упродовж літнього трансферного вікна Еріксена активно сватали до мадридського Реала, а з його можливою втратою змирився навіть керманич "шпор" Маурісіо Почеттіно. Проте, "вершкові" так і не зробили офіційної пропозиції щодо трансферу атакувального півзахисника. Через це МЮ прагне перехопити 27-річного данця взимку.

У сезоні 2019/20 Крістіан Еріксен провів 4 матчі в АПЛ, у яких забив 1 м'яч.

Топ-10 найдорожчих трансферів літа 2019: сенсаційний тінейджер, зірка без спонсора, ефект Райоли та "читерство" Барси

blog_ava
Шахтар визначився з ігровими номерами для Коноплянки та Вітао
09:15
8716
Теги
Трансфери Трансфери Манчестер Юнайтед Трансфери Чемпіонату Англії Крістіан Еріксен Крістіан Еріксен Тоттенхем Тоттенхем Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
20
год
:
3
хв
Миколаїв
18:00
Чорноморець
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук