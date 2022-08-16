Головною трансферною ціллю Еріка Тен Хага був Френкі де Йонг, але нідерландець не поспішає покидати Барселону. Відтак, Манчестер Юнайтед вирішив підшукати іншого кандидата.

Манчестер Юнайтед хоче позбутися Роналду до закриття трансферного вікна – пошук заміни не обов'язковий

За інформацією Marca, "Червоні дияволи" звернули увагу на півзахисника Реала Каземіро. В Манчестері вважають, що бразилець легко міг би компенсувати втрату Поля Погба та Неманью Матіча, які покинули клуб вільними агентами.

Зазначається, що Реал не має бажання продавати Каземіро, але залишається відкритим до будь-яких варіантів. У розпорядженні Карло Анчелотті зараз багато якісних півзахисників, що в теорії дозволяє подумати над продажем 30-річного бразильця.

Миколенко у вогні після матчу АПЛ – створив 3 шанси забити, видав спритний трюк, але фанати знайшли заміну