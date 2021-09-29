Ван-Біссака дискваліфікований на 2 поєдинки за своє вилучення у грі з Янг Бойз, повідомляє Goal.

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Оборонець отримав пряму червону картку ще в першому таймі, що призвело до сенсаційної поразки Манчестер Юнайтед. Тож Уле Гуннар Сульшер має чимало головного болю перед матчем з Вільяреалом – окрім Ван-Біссаки також недоступні Магуайр та Шоу (через пошкодження). Арон також пропустить гру 3-го туру проти Аталанти Маліновського.

До слова, саме Манчестер Юнайтед наразі останній у групі F з 0 очок. Матч проти Вільяреала відбудеться вже сьогодні, 29 вересня, початок о 22:00.

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