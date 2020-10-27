Манчестер Юнайтед залишив Холанда пріоритетною ціллю
Ерлінг Холанд залишається головним претендентом на підсилення атакувальної ланки Манчестер Юнайтед, повідомляє The Athletic.
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Попри підписання досвідченого уругвайського нападника Едінсона Кавані, саме 20-річного норвежця хоче бачити у своїй команді головний тренер "червоних дияволів" Уле Гуннар Сульшер.
У минулому сезоні Бундесліги Холанд провів 15 матчів, в яких відзначився 13-ма голами та трьома асистами.
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