Боси МЮ продовжують пошуки тренера для Роналду і Ко.

Чинний наставник Манчестер Юнайтед Ральф Рангнік очолив команду до завершення сезону, тому клуб склав список з 4-х кандидатів, які зможуть замінити німця влітку, повідомляє The Athletic.

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До шорт-листа манкуніанців увійшли: Маурісіо Почеттіно (ПСЖ), Ерік тен Хаг (Аякс), Луїс Енріке (збірна Іспанії) та Хулен Лопетегі (Севілья). Закрити питання з майбутнім тренером боси Юнайтед хочуть вже у найближчі тижні.

Після 22-х турів АПЛ МЮ розташувався на 4-й сходинці. В 1/8 фіналу Ліги чемпіонів манкуніанці зустрінуться з Атлетіко.

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