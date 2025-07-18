Манчестер Юнайтед закриває топ-трансфер одноклубника Ярмолюка
Форвард Брентфорда Бріан Мбеумо перейде в Манчестер Юнайтед.
Манчестер Юнайтед досяг остаточної домовленості з Брентфордом щодо трансферу Бріана Мбеумо. Як повідомляє The Athletic, сума угоди складе приблизно 83 мільйони євро – 76 мільйонів гарантовано, ще 7 мільйонів передбачено у вигляді бонусів.
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Угода стала можливою після кількох тижнів інтенсивних переговорів. Камерунський форвард пріоритезував перехід саме до Манчестер Юнайтед, попри наявність інших варіантів, і тепер готується стати третім літнім новачком клубу – після Матеуса Куньї та Дієго Леона.
Очікується, що оформлення трансферу буде завершено найближчими днями.
В складі Брентфорда Мбеумо провів 242 матчі, у яких відзначився 70 голами та 51 асистом.
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