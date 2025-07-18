Манчестер Юнайтед досяг остаточної домовленості з Брентфордом щодо трансферу Бріана Мбеумо. Як повідомляє The Athletic, сума угоди складе приблизно 83 мільйони євро – 76 мільйонів гарантовано, ще 7 мільйонів передбачено у вигляді бонусів.

Манчестер Юнайтед збирає Аморіму повністю новий напад – три зірки за 200 млн євро

Угода стала можливою після кількох тижнів інтенсивних переговорів. Камерунський форвард пріоритезував перехід саме до Манчестер Юнайтед, попри наявність інших варіантів, і тепер готується стати третім літнім новачком клубу – після Матеуса Куньї та Дієго Леона.

Очікується, що оформлення трансферу буде завершено найближчими днями.

В складі Брентфорда Мбеумо провів 242 матчі, у яких відзначився 70 голами та 51 асистом.

"Тренер посивів через мене": Дьокереш – про 109 голів, шок після відходу Аморіма, слабке місце і майбутній трансфер