Манчестер Юнайтед заборонив Ігало тренуватися на базі клубу

Керівництво "червоних дияволів" не дозволило своєму новачку Одіону Ігало готуватися до дебюту за команду Сульшера на базі клубу.

30-річний футболіст не полетів з командою в Іспанію на тренувальний збір, адже клуб побоювався, що у нігерійця виникнуть проблеми з в'їздом на територію Великобританії. Тепер керівництво Манчестер Юнайтед заборонило Ігало тренуватися на базі клубу, інформує The Sun.

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Англійський клуб прийняв таке рішення, оскільки Ігало приїхав у Манчестер з Китаю, де вирує епідемія коронавірусу. Футболіст тренується індивідуально з особистим тренером.

Нагадаємо, що Ігало перейшов у Манчестер Юнайтед в останні години зимового трансферного вікна з китайського Шанхай Шеньхуа. Наразі невідомо, коли форвард зможе дебютувати за свою нову команду.

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