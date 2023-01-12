Новачком "червоних дияволів" стане 30-річний Ваут Вегхорст, стверджує інсайдер Фабріціо Романо.

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Після відходу Роналду МЮ шукав нового профільного форварда, але не збирався витрачати серйозні кошти взимку. Ерік Тен Хаг обрав свого земляка Вегхорста, який цілком вписується у цю концепцію. Манкуніанці заплатять Бешикташу скромні 3 млн євро за дострокове розірвання оренди і самі "позичать" нідерландця у Бернлі, якому належить контракт.

Перший досвід Вегхорста в АПЛ був не надто вдалим – всього 2 голи за половину минулого сезону (20 матчів) і виліт в Чемпіоншип. У Бешикташі справи йшли значно краще (9 голів за 18 поєдинків). Форвард збірної Нідерландів також "засвітився" на ЧС-2022. Вегхорст оформив дубль у чвертьфіналі проти Аргентини, але після того матчу став об'єктом для атаки Лео Мессі. Капітан "альбіселесте" публічно ображав суперника, зокрема, назвав Ваута придурком.

Мессі зірвався після виходу у півфінал ЧС-2022 – знищив суддю, ван Гала і обізвав когось "придурком"