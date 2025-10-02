Манчестер Юнайтед навіть у кризові часи намагається не забувати про підписання гравців на перспективу.

"Червоні дияволи" узгодили трансфер 17-річного опорника Крістіана Ороско з колумбійської Форталези Сіпакіра, стверджує інсайдер Фабріціо Романо. Перехід обійшовся МЮ всього в один мільйон доларів.

Манчестер Юнайтед готує несподіваний тренерський камбек у разі звільнення Аморіма

Ороско лише три місяці тому перебрався з рідного Рохо у Форталезу та ще не встиг навіть дебютувати за нову команду. Ймовірно, скаути МЮ помітили хавбека на Копа Амеріка U-17. Там Ороско був ключовим гравцем і капітаном збірної Колумбії, яка стала срібним призером турніру, поступившись Бразилії у серії пенальті.

Додамо, що центр поля є ледь не найбільш проблемною зоною нинішнього МЮ. Щоправда, Ороско поки ніяк не зарадить Рубену Аморіму – колумбієць приїде на Олд Траффорд лише влітку 2026 року, коли досягне повноліття.

Ярмолюк буде в ЛЧ замість МЮ, Миколенко відповів на провокацію, Зінченко догрався – Моурінью дивує заявою про українця