Ман Юнайтед дістались нагороди найкращому тренеру та гравцю лютого. Це вперше з сезону 2007/08 "червоні дияволи" здобули одразу дві премії, тоді у номінаціях перемогли Алекс Фергюсон та Кріштіану Роналду.

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Маркус Рашфорд отримав визнання вдруге поспіль і загалом втретє за сезон, повторивши рекорд АПЛ імені Мохамеда Салаха. Саме стільки нагород здобув представник Ліверпуля у кампанії 2017/18.

МЮ у лютому здолав Крістал Пелас (2:1), Лестер (3:0) та Лідс (2:0), ще один матч із "павичами" (2:2) завершився нічиєю. Рашфорд відзначився у воротах кожної з команд.

За такі результати отримав нагороду і Ерік Тен Хаг. Приз найкращому тренеру місяця дістався йому вдруге в сезоні АПЛ. Зараз манкуніанці йдуть третіми у турнірній таблиці чемпіонату.

Unbeaten in February



Erik ten Hag is @BarclaysFooty Manager of the Month for a second time this season! #PLAwards | @ManUtd pic.twitter.com/UljPU10Clx — Premier League (@premierleague) March 10, 2023

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