Манчестер Юнайтед переграв Астон Віллу (3:2) в 1/16 фіналу Кубка англійської ліги. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Унаї Емері шикарно стартував на чолі Астон Вілли – у неділю іспанець обіграв Манчестер Юнайтед. Вже через 4 дні Вілла знову зустрілася з "дияволами". Тренери провели часткову ротацію, але матч знову вийшов не надто видовищним.

Астон Вілла – Манчестер Юнайтед – 3:1 – відео голів і огляд тріумфального старту Емері в АПЛ

У першому таймі команди на двох завдали 5 ударів (лише один був з меж штрафного). Господарі більше атакували завдяки Фернандешу. І краще реагували втрати, використовуючи контрпресинг. Але моментів не було.

Гра активізувалася відразу по перерві. Астон Вілла забила швидкий гол, перехопивши м'яч в центрі поля. Ремзі знайшов пасом Воткінса, а той перекинув голкіпера. Манчестер Юнайтед оперативно відігрався – Бруну відкрився під пас з глибини і викотив на порожні ворота Марсьялю.

Ситуація вирівнялася, МЮ втратив ігрову перевагу. А незабаром вдруге пропустив. Янг навісив на дальню стійку, Бейлі прокинув вздовж воріт, а Дплот зрізав м'яч у власну сітку. Однак "дияволи" знову миттєво зрівняли рахунок – Рашфорд отримав пас з глибини та переграв голкіпера.

Манчестер Юнайтед повернув собі контроль та почав возити суперника. Магуайр розстрілював ворота впритул після кутового, Фернандеш не полишав спроб щось організувати. І таки організував. Спрацював високий пресинг Тен Хага. Гарначо перехопив м'яч на чужій половині та асистував Бруну.

Манчестер Юнайтед на куражі продовжував насідати та забив четвертий – Мактоміней замкнув подачу Гарначо. "Дияволи" довели матч до перемоги та вийшли в 1/8 фіналу Кубка ліги.