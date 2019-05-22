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Манчестер Юнайтед вже продав усі абонементи на сезон 2019/20 попри цьогорічний провал

15:36 207 Читать на русском
Манчестер Юнайтед вже продав усі абонементи на сезон 2019/20 попри цьогорічний провал
Вболівальники Манчестер Юнайтед / Reuters

Фанати Манчестер Юнайтед готові підтримати клуб у скрутні часи.

Клуб з Манчестера в рекордні терміни реалізував 52 тисячі квитків, незважаючи на невдалий виступ в сезоні, що завершився, повідомляє Daily Mail.

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Також цього літа Манчестер Юнайтед планує провести оновлення домашнього стадіону Олд Траффорд, а протягом наступних п'яти років замінити всі 75 тисяч крісел. Ремонтні роботи обійдуться клубу в 3 мільйони фунтів.

Нагадаємо, команда Уле Гуннара Сульшера посіла шосте місце в Прем'єр-лізі і не потрапила до Ліги чемпіонів, відставши від переможця АПЛ, Ман Сіті, на 32 очки.

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Англія Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Олд Траффорд футбольні фанати
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