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Манчестер Юнайтед вже не в 90-х, – Сульшер – про нові часи та шанс для гравців академії

07:30 60 Читать на русском
Манчестер Юнайтед вже не в 90-х, – Сульшер – про нові часи та шанс для гравців академії
Уле Гуннар Сульшер / ФК Манчестер Юнайтед

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер заявив, що розраховує на вихованців академії клубу.

"Зараз ми не в 90-х, тому настала інша епоха і є інша команда, яку ми будуємо. Ми знаємо, що будуть злети і падіння.

Сульшер висловив свою думку щодо трансферів молодих гравців

Не знаю, що про нас думають суперники. Я просто не можу думати ще й про те, що про нас думають інші. Ми працюємо над тим, щоб стати кращими.

Я готовий побачити розквіт хлопців з академії. Не так багато клубів такого рівня, в яких би грали, використовуючи молодих гравців.

У них буде шанс пробитися, і ми впевнені, що деякі з них стануть частиною успішної команди", – сказав Сульшер Sky Sports.

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Теги
Англія Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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