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Манчестер Юнайтед втратив Шоу на тривалий термін

20:03 21 Читать на русском
Манчестер Юнайтед втратив Шоу на тривалий термін
Люк Шоу / Фото Sportskeeda

Поразка від Крістал Пелас (1:2) не стала єдиною проблемою МЮ після 3-го туру АПЛ.

89’ Деніел Джеймс
 
Джордан Айю 32’
Патрік ван Анхольт 90+3’
32’ Джордан Айю
89’ Деніел Джеймс
90+3’ Патрік ван Анхольт

Люк Шоу вийшов у стартовому складі "червоних дияволів" на поєдинок проти Крістал Пелас, але вже на 34-й хвилині гри був змушений покинути поле.

Сенсаційна поразка Манчестер Юнайтед від Крістал Пелас у відеоогляді матчу – 1:2

Лікарі діагностували у 24-річного захисника травму м'яза і за попередніми даними він пропустить близько 4-х тижнів, повідомляє TalkSport.

Нагадаємо, у минулому сезоні АПЛ Люк провів 29 матчів, в яких відзначився голом та 4-ма асистами.

Після 3-х турів чемпіонату Англії Манчестер Юнайтед перебуває на 5-й сходинці, маючи в активі 4 очки.

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Манчестер Юнайтед - Крістал Пелас Люк Шоу Люк Шоу Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англія
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