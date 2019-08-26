Манчестер Юнайтед втратив Шоу на тривалий термін

Поразка від Крістал Пелас (1:2) не стала єдиною проблемою МЮ після 3-го туру АПЛ.

Люк Шоу вийшов у стартовому складі "червоних дияволів" на поєдинок проти Крістал Пелас, але вже на 34-й хвилині гри був змушений покинути поле.

Сенсаційна поразка Манчестер Юнайтед від Крістал Пелас у відеоогляді матчу – 1:2

Лікарі діагностували у 24-річного захисника травму м'яза і за попередніми даними він пропустить близько 4-х тижнів, повідомляє TalkSport.

Нагадаємо, у минулому сезоні АПЛ Люк провів 29 матчів, в яких відзначився голом та 4-ма асистами.

Після 3-х турів чемпіонату Англії Манчестер Юнайтед перебуває на 5-й сходинці, маючи в активі 4 очки.

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