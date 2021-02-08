Француз вибув через травму стегна, отриману в матчі 23-го туру АПЛ проти Евертона (3:3). Про це розповів головний тренер манкуніанців Уле Гуннар Сульшер.

Шедевр Фернандеша у відеоогляді матчу Манчестер Юнайтед – Евертон – 3:3

"На відновлення у нього піде кілька тижнів. Погба уже почав працювати з персоналом над поверненням. Сподіваюся, побачити його здоровим якомога раніше і в хорошій формі.

Поль дуже важливий для нас, тому ми не хочемо ризикувати. Отож, кілька тижнів він має витратити на реабілітацію. В цілому наша команда вже тривалий час обходилася без травм, тому особливо скаржитися ми не можемо", – цитує Сульшера офіційний сайт Манчестер Юнайтед.

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