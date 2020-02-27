Манчестер Юнайтед втратив Марсьяля – у Сульшера криза нападників

Форвард Антоні Марсьяль поповнив лазарет манкуніанців.

"Він себе погано почував після вчорашнього тренування. У нього травма. Сподіваюся, що все обійдеться, але я поки не знаю, чи надовго він вибув", – цитує Сульшера MUTV.

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Нагадаємо, саме Антоні став основним нападником МЮ після пошкодження Маркуса Рашфорда. У нинішньому сезоні АПЛ Марсьяль провів 21 матч, в яких відзначився 10-ма голам ита трьома асистами.

В обоймі Сульшера залишився 18-річний Мейсон Грінвуд та новачок команди Одіон Ігало.

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