Манчестер Юнайтед втратив Марсьяля – у Сульшера криза нападників

Ліга Європи — 27 лют 1900
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Шахтар завоював божевільну нічию на полі Бенфіки та пробився в 1/8 Ліги Європи
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Гент не дотиснув Рому: Безус створив гол, Клюйверт осоромив Пластуна, команда українців вилетіла з ЛЄ від ФонсекиЛіга Європи — 27 лют 1411
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Гент – Рома: Безус відзначився майстерним асистом у матчі Ліги ЄвропиЛіга Європи — 27 лют 2556
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Динамо виключило Кадара із заявки на УПЛ – гравець відверто натякнув на відхід з клубуУкраїна — 27 лют 4195
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Карпати підписали гравця із досвідом виступів в ІталіїУкраїна — 27 лют 8046