Манчестер Юнайтед втратив чергового гравця перед матчем проти Арсенала в 4-му турі АПЛ.

Напередодні зустрічі з "канонірами" у головного тренера манкуніанців Еріка Тен Хага ще один футболіст потрапив до лазарету.

МЮ запропонував Челсі копійки за провального гравця, з яким не ладнав Мудрик

Як повідомляє клубна прес-служба, Рафаель Варан отримав травму під час матчу з Ноттінгемом Форест. Француз ризикує пропустити кілька тижнів. Це вже друга втрата захисника в Манчестер Юнайтед. Нещодавно до лазарету відправився Люк Шоу, відновлення якого може затягнутися до двох місяців.

Нагадаємо, що Манчестер Юнайтед зіграє проти Арсенала, де виступає Олександр Зінченко, 3-го вересня. Початок матчу о 18:30 за київським часом.

Мудрик в Арсенал – команді Зінченка запропонували неймовірний обмін, англійський інсайдер назвав сенсаційну причину