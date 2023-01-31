Півзахисник Манчестер Юнайтед Крістіан Еріксен знову тривалий час не зможе грати у футбол.

Данцю не вдалося уникнути серйозних наслідків травми, отриманої у матчі 1/16 фіналу Кубка Англії, в якому Манчестер Юнайтед обіграв Редінг (3:1). Еріксен не зумів продовжити гру після фолу Енді Керрола.

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Медики манкуніанців досі не винесли остаточний вердикт щодо пошкодження гомілки Еріксена. Проте навіть попередні висновки дають зрозуміти, що 30-річний футболіст вилетів щонайменше до кінця квітня або початку травня, повідомляє офіційний сайт Манчестер Юнайтед.

Нагадаємо, Крістіан Еріксен лише минулого літа перебрався до МЮ із Брентфорда, в якому відновив кар'єру після проблем із серцем. Данець відразу зумів стати важливим гравцем у тактичних схемах Еріка Тен Хага, якого, вочевидь, дуже розчарує втрата лідера на тривалий термін.

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