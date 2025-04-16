Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім зазнав втрати в лінії нападу і не зможе розраховувати на Джошуа Зіркзеє.

Нідерландський форвард отримав травму під час матчу від Ньюкасла (1:4) в АПЛ. Рубен Аморім повідомив, що у Джошуа Зіркзеє травма підколінного сухожилля.

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"Джошуа вибув до кінця сезону. Він більше не зіграє. Ми повинні підготувати його до наступної кампанії. Будь-якому гравцеві важко зупинитися, але це футбол", – цитує Аморіма Mirror Football.

Нагадаємо, Зіркзеє перейшов до Манчестер Юнайтед влітку 2024 року з Болоньї за понад 40 млн євро. Загалом нападник відіграв у 48 матчах, в яких забив сім голів та віддав три асисти.

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