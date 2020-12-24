Манкуніанці напередодні здолали Евертон (2:0) та пробилися в півфінал Кубка англійської ліги, де зіграють з Ман Сіті.

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Звитяга стала для підопічних Сульшера 13 поспіль у гостьових зустрічах з командами АПЛ у всіх турнірах. Ця серія стала новим рекордом "червоних дияволів", повідомляє Opta Joe.

Востаннє МЮ не переміг суперника з АПЛ на виїзді 19 червня цього року – манкуніанці розписали нічию 1:1 з Тоттенхемом.

До слова, в Прем'єр-лізі Манчестер Юнайтед йде одним із лідерів – третя сходинка та 5-очкове відставання від першого Ліверпуля.

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