Поразка від Вест Хема лише продовжила катастрофічний сезон для Манчестер Юнайтед.

Вест Гем завдав уже 13-ї поразки для МЮ в сезоні 2023/24 лише до Різдва, інформує Opta.

Вест Хем – Манчестер Юнайтед – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Цікаво, що гірші показники в Манчестер Юнайтед були лише в сезоні 1930/31 – 16 поразок до Різдва. У тій кампанії "червоні дияволи" в підсумку посіли останнє, 22-ге, місце в чемпіонаті Англії.

У поточному сезоні Манчестер Юнайтед вже вилетів з єврокубків та Кубка ліги, посідаючи 8 місце в АПЛ.

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