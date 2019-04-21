Манчестер Юнайтед встановив історичний клубний антирекорд

Манчестер Юнайтед зазнав нищівної поразки від Евертона в матчі 35-го туру чемпіонату Англії.

Манчестер Юнайтед в поточному розіграші АПЛ пропустив вже 48 голів. Це найгірший показник для команди за всю історію виступів у чемпіонаті Англії, повідомляє BBC.

Евертон розгромив Манчестер Юнайтед: 35-й тур АПЛ, матчі неділі

За період існування Прем'єр-ліги (з 1992 року) найгіршим результатом для МЮ стали 45 пропущених голів у сезонах 1999/2000 і 2001/02.

Якщо враховувати період і до створення АПЛ, то раніше антирекордним сезоном манкуніанців за кількістю пропущених м'ячів був 1989/90 (47 пропущених голів). Окрім того, у Манчестер Юнайтед ще є три матчі, щоб іще погіршити цей показник.

"Покоління емоджі": 10 молодих футболістів, які наступають на Європу – неочікувані імена серед зірочок за 100 млн євро