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Манчестер Юнайтед встановив історичний клубний антирекорд

17:29 19 Читать на русском
Манчестер Юнайтед встановив історичний клубний антирекорд
Манчестер Юнайтед

Манчестер Юнайтед зазнав нищівної поразки від Евертона в матчі 35-го туру чемпіонату Англії.

13’ Рішарлісон
28’ Гілфі Сігурдссон
56’ Люка Дінь
64’ Тео Волкот
 
13’ Рішарлісон
28’ Гілфі Сігурдссон
56’ Люка Дінь
64’ Тео Волкот

Манчестер Юнайтед в поточному розіграші АПЛ пропустив вже 48 голів. Це найгірший показник для команди за всю історію виступів у чемпіонаті Англії, повідомляє BBC.

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За період існування Прем'єр-ліги (з 1992 року) найгіршим результатом для МЮ стали 45 пропущених голів у сезонах 1999/2000 і 2001/02.

Якщо враховувати період і до створення АПЛ, то раніше антирекордним сезоном манкуніанців за кількістю пропущених м'ячів був 1989/90 (47 пропущених голів). Окрім того, у Манчестер Юнайтед ще є три матчі, щоб іще погіршити цей показник.

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Теги
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англія Евертон - Манчестер Юнайтед
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